https://static.news.ru/photo/5f7a8582-d639-11e9-bd74-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ

МЧС использует мобильный робототехнический комплекс для разминирования боеприпасов времён Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области.

Роботизированной системой MV-4 обследована территория площадью около 25 га. К работе также привлечены несколько десятков специалистов центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Обезврежен 121 взрывоопасный предмет, — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС России.

Ранее News.ru писал, сапёры завершили работы по очистке территорий Южной Осетии от снарядов, оставшихся здесь со времён военных действий. Полное разминирование заняло четыре года. Общая площадь очищенной территории составила 130 га, обнаружено свыше 1049 взрывоопасных предметов.