На учениях «Центр-2019» на полигоне Донгуз Оренбургской области разбились две единицы техники. Во время десантирования полка с высоты 1,5 км у боевых машин не раскрылись парашюты. Свободное падение с такой высоты не оставило восьмитонным броневикам шансов, и они превратились в груду металла. Примечательно, что на данных военных манёврах испытывались новые бесплатформенные парашютные системы, однако официального подтверждения того, что на утерянных машинах стояли именно они, нет. Во сколько обошлись потери Минобороны — разбирался News.ru.

Военные манёвры проходили с 16 по 21 сентября 2019 г. В них приняли участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники и 600 летательных аппаратов. Для некоторых этапов были задействованы полигоны стран-партнёров, в совместных учениях приняли участие вооружённые силы России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

217-й парашютно-десантный полк десантировался с четырёх аэродромов. Десант осуществлялся с помощью более чем 70 самолётов. Важно то, что полк десантировался в полном составе. Боевой порядок военно-транспортной авиации строился потоками отрядов с минимальными интервалами. Это позволило десанту высадиться на ограниченную территорию, что, в свою очередь, дало возможность сократить время десантирования и мобильно приступить к выполнению задач, — поделился успехами заместитель руководителя учений «Центр 2019» по воздушно-десантным войскам, генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

22 сентября стало известно, что во время высадки подразделений 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной Свирской дивизии у двух БМД-2 (боевая машина десанта — ред.) не сработали парашютные системы.

mil.ru

БМД-2 — гусеничная боевая машина-амфибия, принятая на вооружение в 1985 году Советским Союзом. Отличительная особенность БМД-2 от других машин пехоты в возможности высадки с военно-транспортных самолётов. Алюминиевая броня и усиленная гидропневматическая подвеска смягчают посадку. Востребованность советской техники объясняется простотой её модернизации.

Сама стоимость их уже не особо велика, потому что БМД-2 давно не выпускается. Это всё старые советские запасы, часть из которых модернизируется. Сейчас у нас давно БМД 3 есть, БМД 4, но основной всё равно является БМД-2, потому что новую технику не выпускают. Здесь следует обратить внимание не столько на стоимость утраченных машин, сколько на стоимость замены и даже при модернизации старых запасов речь может идти о сотнях тысяч долларов. Борис Юлин военный эксперт, историк

В конце 2018 Минобороны заявило о планах модернизации 600 единиц БМД-2. Для повышения боевой мощи до современных стандартов на машины планируется установить модуль «Берег», представляющий из себя комплекс орудий, систем наведения и средств связи. Массовая модернизация имеющихся на вооружении образцов планируется только с 2021 года, на прошедших же учениях были испытаны БМД с новыми бесплатформенными парашютными системами ПБС-950-У. Минобороны не уточняет, какие именно системы были установлены на бронемашинах, но подтверждает, что они не сработали.

Судить о стоимости разбитых машин можно было бы исходя из госконтрактов, но целиком БМД-2 давно не производится. На портале закупок встречаются лишь тендеры на поставку запчастей.

zakupki.gov

Оценку стоимости советской машины десанта привёл главный редактор журнала «Арсенал» Виктор Мураховский в интервью газете «Известия» в 2012 году.

Новая БМД-2 стоила бы в сегодняшних ценах около 50 млн рублей за машину, БМД-3 стоит 50-60 млн. Цена БМД-4, которые делает Курганмашзавод, приближается к новому танку, — предположил Виктор Мураховский.

Полагаясь на оценку Мураховского, можно сделать вывод, что инцидент обошёлся Министерству обороны приблизительно в 100 млн. рублей. Но в целом, произошедшее едва ли можно назвать провалом ведомства. Историк и военный эксперт Борис Юлин отметил в беседе с News.ru, что потери техники допускаются на любых учениях и суть военных манёвров как раз и состоит в том, чтобы обнаружить и устранить различные недостатки.