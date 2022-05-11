Минобороны России показало работу Су-35С на Украине

Фото Минобороны России / Соцсети

Министерство обороны России показало кадры боевых ударов Су-35С по объектам ВСУ в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве добавили, что сверхманёвренные истребители стартуют с оперативных аэродромов и атакуют стратегические объекты противника. Отмечается, что в распоряжении экипажа находится широкий спектр ракетного и бомбового вооружения, пишут «Известия».

Приоритетно работаем по средствам противовоздушной обороны ВСУ. Применяем высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов. Все опытные. Все всё умеют. Все всё знают, — поделился командир звена истребителей Александр.

Он добавил, что вылеты проводятся регулярно, вне зависимости от времени суток и погодных условий. Перед боевым вылетом военные инженеры проверяют исправность всех систем.

Министерство обороны России ранее сообщило о новой провокации ВСУ, которую подготовили и провели по «бучинскому сценарию». В Харьковской области на участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие Украины расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. После факта расстрела военные провели фото- и видеосъёмки, чтобы передать украинским и западным журналистам.