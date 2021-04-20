Минобороны РФ назвало сроки завершения испытаний гиперзвукового «Циркона»

https://static.news.ru/photo/56b5fa04-a1e3-11eb-ba70-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе разработки гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Её испытания планируется завершить в 2021 году, отметил министр.

В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны, — цитирует руководителя ведомства РИА Новости.

Шойгу добавил, что Северном флоте собираются испытать 79 образцов военной техники. Среди них 13 кораблей и судов, четыре атомные субмарины: «Новосибирск», «Красноярск», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов».

Министр рассказал и о принятых на вооружение в 2020-м новейших боевых кораблях — атомном подводном крейсере «Князь Владимир» и фрегате «Адмирал флота Касатонов». Их экипажи успешно завершили первые дальние экспедиции и выполнили боевые задачи в стратегически важных районах Мирового океана.

Глава Минобороны прокомментировал и «провокационные» действия США и НАТО в акватории Чёрного моря. По его мнению, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении по-прежнему сложная. Это связано с попытками других стран нарастить военное присутствие у границ РФ.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ прокомментировали отправку Великобританией двух военных кораблей в Черное море. В ведомстве пояснили, что Запад таким образом пытается оказать давление на политический курс России, вынудить Москву проявить «больше податливости» в чём-то.