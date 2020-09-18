Military Watch: РФ не отпугнут санкции США из-за поставок вооружения в Иран

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Соединённые Штаты предупредили, что наложат жёсткие санкции на любое государство, продающее вооружения Тегерану. Однако авторы американского издания Military Watch предполагают, что эти угрозы не отпугнут Москву.

В октябре 2020 года заканчивается пятилетнее эмбарго Организации Объединённых Наций на поставки оружия в эту страну. Это следует из «ядерной сделки» — соглашения, которое Иран подписал с США, Китаем, Россией и ещё тремя европейскими державами.

Ожидается, что Тегеран закупит у Пекина ракеты «воздух-воздух» PL-15 с дальностью более 200 км и истребители Чэнду J-10. При этом у Москвы Тегеран может приобрести ударные подлодки класса «Варшавянка», крылатые ракеты «Калибр», танки Т-90 и другую технику. Причем неизвестно, как Китай и Россия отреагируют на угрозу американцев, рассуждают авторы публикации. Однако учитывая, что Москва и так находится под санкциями со стороны Вашингтона, она с большей вероятностью пойдет на подписание крупных оружейных контрактов с Тегераном, предполагают они.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из «ядерной сделки». Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий.

5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. 5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.