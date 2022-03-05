Захарова: накачка Украины оружием несёт угрозу гражданской авиации

Запад накачивает Украину высокоточными вооружениями, а это угрожает гражданской авиации. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова​​​. Она назвала киевский режим нежизнеспособным и призвала членов ЕС и НАТО задуматься о безопасности всей Европы, поскольку поставляемое на Украину оружие может попасть не в те руки.

Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную «накачку» нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за её пределами, — говорится в комментарии.

Она отметила, что страны Запада начали поставки ПЗРК «Стингер», которые способны поразить наземные и надводные объекты на расстоянии до восьми километров и высоте до 3,5 километра. Кроме того, на Украину ввозят огромные партии ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, а они являются наиболее чувствительными видами вооружения, подчеркнула Захарова.

Отдельные страны-члены потворствуют отправке наёмников, в том числе из «бывших военнослужащих», для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований, написала официальный представитель МИД в своём Telegram.

США ранее назвали цели своей миссии на Украине. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что главное — это помощь Киеву для продолжения сопротивления. Успехом миссии, по мнению представителя военного ведомства, станет прекращение российской операции и деэскалация. Он также напомнил, что у России остаётся возможность вернуться на путь дипломатии.