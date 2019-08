Бронированная техника была передана с базы хранения войск связи.

Это один из самых редких экземпляров — в общей сложности было выпущено всего пять экземпляров этой модели, пишет « Российская газета ». Их называли самыми «тяжёлыми лимузинами», так как «Ладоги» должны были выполнять роль командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР.