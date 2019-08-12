https://static.news.ru/photo/b26ca6fe-bd1f-11e9-a027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Музейная экспозиция под открытым небом в парке «Патриот» в Ростовской области пополнилась новым экспонатом, который здесь называют уникальным. Сюда передали «машину ядерного апокалипсиса» — такое неофициальное название в своё время получило высокозащищённое транспортное средство «Ладога».

Бронированная техника была передана с базы хранения войск связи.

Это один из самых редких экземпляров — в общей сложности было выпущено всего пять экземпляров этой модели, пишет « Российская газета ». Их называли самыми «тяжёлыми лимузинами», так как «Ладоги» должны были выполнять роль командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР.

It's good to know that at least one VZTS Ladoga,

T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)

still exists, tho somewhat battered



more pics https://t.co/tEQftS76jg https://t.co/5NV6L9cazw pic.twitter.com/EBu6lP8ckL — Artem Beliakov (@skylancer7441) 10 августа 2019 г.

Первую единицу изготовили в начале восьмидесятых годов, за основу взяли шасси танка Т-80. В качестве силовой установки был использован 1100-сильный газотурбинный двигатель ГТД-1000ТФ, некоторое время спустя «Ладога» получила более мощный ГТД-1250.

По шоссе машины могли разгоняться до 70 км/ч, запас хода составлял 350 км.

«Ладогу» опробовали в ходе ликвидации аварии на атомной электростанции в Чернобыле в 1986 году. Там её использовали для разведки местности. В дальнейшем этот опыт пригодился для создания более современных образцов техники.

Парк «Патриот» расположен в городе Каменск-Шахтинский. Он был открыт весной 2018 года при содействии Каменского военного гарнизона и является филиалом военно-патриотического парка Вооружённых сил России в Кубинке.

Ранее News.ru сообщал, что российские танкисты установили три рекорда скорости на международных соревнованиях «Танковый биатлон». Экипажи смогли разогнать танк Т-72Б3 до 78 км/ч, а затем до 80 км/ч и до 82 км/ч.