https://static.news.ru/photo/e11d2e0c-3b90-11ea-a995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.

Корвет «Гремящий» проходит испытания на Северном флоте с 13 ноября 2019 года. В настоящее время он находится в главной базе Северного флота — Североморске, — говорится в сообщении Северного флота.

В Белом море корабль выполнил стрельбы по береговой и морской целям крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». В Баренцевом море провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по воздушным целям и торпедами — по подводным и надводным объектам.

Как писал NEWS.ru, корвет «Гремящий» выстрелил крылатой ракетой «Калибр» и поразил цель, находящуюся на полигоне Чижа в Архангельской области. Эти испытательные стрельбы обеспечивали экипажи кораблей и судов Беломорской военно-морской базы. Они взаимодействовали с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.