Концерн «Калашников» продемонстрировал судно на воздушной подушке

https://static.news.ru/photo/fdc0c952-e3dc-11ea-8d30-fa163e074e61_660.jpg Фото: kalashnikov.media

Концерн «Калашников» впервые продемонстрировал грузопассажирский паром на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами «Хаска 10». Оно предназначено для гражданского применения.

Судно продемонстрировали в подмосковном парке «Патриот». Длина парома составляет 22,3 м, а ширина 12,96 м. Водоизмещение полного парома составляет 45 т, а пустого — 20 т. Хаска 10» способен развивать скорость до 40 узлов, сообщает РБК.

В экипаж нового судна входит три человека. Новый прототип способен работать на мелководных участках и выходить на необорудованное побережье. В его строительстве приняли участие «Рыбинская верфь» и завод «Вымпел». Работа велась в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».

Как ранее писал NEWS.ru, концерн «Калашников» по заказу Минобороны РФ разрабатывает новый ручной пулемёт РПЛ-20 на базе РПК-16.