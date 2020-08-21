Концерн «Калашников» продемонстрировал судно на воздушной подушке

Концерн «Калашников» впервые продемонстрировал грузопассажирский паром на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами «Хаска 10». Оно предназначено для гражданского применения.
Судно продемонстрировали в подмосковном парке «Патриот». Длина парома составляет 22,3 м, а ширина 12,96 м. Водоизмещение полного парома составляет 45 т, а пустого — 20 т. Хаска 10» способен развивать скорость до 40 узлов,
В экипаж нового судна входит три человека. Новый прототип способен работать на мелководных участках и выходить на необорудованное побережье. В его строительстве приняли участие «Рыбинская верфь» и завод «Вымпел». Работа велась в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».
Как ранее писал NEWS.ru, концерн «Калашников» по заказу Минобороны РФ разрабатывает новый ручной пулемёт РПЛ-20 на базе РПК-16.
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