Компания Boeing показала первый боевой беспилотник с ИИ

https://static.news.ru/photo/3c90c4a4-8e9f-11ea-b16c-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Авиакомпания Boeing представила первый боевой беспилотный летательный аппарат Loyal Wingman, оснащённый искусственным интеллектом. Он создан специально для ВВС Австралии.

Беспилотник спроектирован и построен австралийской промышленной группой, возглавляемой Boeing. Всего планируется создание трёх таких машин.

Аппарат будет использовать искусственный интеллект как для самостоятельных полётов, так и для расширения возможностей пилотируемых самолётов, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на вооружение армии Ирана поступили три новых ударных беспилотника. Они могут подниматься на высоту до 13,5 километров и обладают радиусом действия до 1,5 тысячи километров.