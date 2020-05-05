Оружие

Компания Boeing показала первый боевой беспилотник с ИИ

10:04, 05 мая 2020
Фото: boeing.com

Авиакомпания Boeing представила первый боевой беспилотный летательный аппарат Loyal Wingman, оснащённый искусственным интеллектом. Он создан специально для ВВС Австралии.

Беспилотник спроектирован и построен австралийской промышленной группой, возглавляемой Boeing. Всего планируется создание трёх таких машин.

Аппарат будет использовать искусственный интеллект как для самостоятельных полётов, так и для расширения возможностей пилотируемых самолётов, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на вооружение армии Ирана поступили три новых ударных беспилотника. Они могут подниматься на высоту до 13,5 километров и обладают радиусом действия до 1,5 тысячи километров.

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