Китай завершает создание ядерной триады вслед за РФ и США

https://static.news.ru/photo/00707e52-8ecb-11ea-91c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Weibo

Власти Китая приготовились к завершению создания собственной ядерной триады.

Уже в 2020 году в КНР может завершиться разработка стелс-бомбардировщика Xian H-20. После этого Китай вслед за Россией и Соединёнными Штатами получит возможность запускать ядерные ракеты с суши, воздуха и моря. В зоне поражения окажутся в том числе Австралия, Япония и Корейский полуостров, передаёт South China Morning Post со ссылкой на военный источник.

Издание уточняет, что сверхзвуковой бомбардировщик планируют показать в ноябре на авиасалоне AirShow China в Чжухае. Мероприятие станет для китайских властей способом заявить, что пандемия коронавируса не очень сильно повлияла на местные предприятия оборонной промышленности.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что воздушный компонент ядерной триады страны усилился после создания новых самолётов, а также обновления парка дальней авиации. По его словам, ПАО «Туполев» выполнило на Ту-95МС работы по замене радиотехнического и навигационного оборудования. Это обеспечит защиту России при внезапном нападении.

Ядерная триада состоит из стратегической авиации, атомных подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет. Если противник уничтожит арсенал двух любых компонентов из триады, то оставшийся должен будет нанести ответный удар, писал NEWS.ru.