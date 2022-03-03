Испания решила отправить на Украину противотанковые гранатомёты и пулемёты

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна отправит Украине 1370 гранатомётов, 700 тысяч патронов, а также лёгкие пулемёты. Она добавила, что доставку осуществят в пограничный пункт между Польшей и Украиной с помощью самолётов. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу утром вылетят два самолёта с наступательным вооружением. В первой партии будут 1370 противотанковых гранатомётов, 700 тысяч патронов к винтовкам и пулемётам, а также лёгкие пулемёты, — заявила Роблес.

По её словам, Киев сможет получить наступательное вооружение у польских партнёров. Она при этом не уточнила, сколько всего партий наступательного вооружения планирует правительство Испании поставить Украине.

Американский телеканал NBC со ссылкой на двух проинформированных представителей конгресса ранее заявил, что США поставили Украине «сотни» зенитно-ракетных комплексов Stinger. По информации журналистов, только в понедельник было доставлено более 200 комплексов. Эти вооружения являются частью масштабного пакета «летальной и нелетальной» помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов. Отмечается, что в рамках этой помощи американцы должны также поставить на Украину противотанковые ракеты Javelin, которые правительство в Киеве запрашивало у США для «отражения наступления российских военных».