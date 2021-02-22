Госиспытания новейшей огнемётной системы «Тосочка» могут начаться в марте

https://static.news.ru/photo/c6391088-7672-11eb-8bdf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятия Ростеха начали готовить новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 («Тосочка») к госиспытаниям, старт которых запланирован на март, сообщил гендиректор ООО «РТ-Капитал» (входит в Ростех) Кирилл Фёдоров.

По его словам, подготовкой боевой машины занимаются специалисты военного дивизиона ПАО «Мотовилихинские заводы» и НПО «СПЛАВ» имени Ганичева.

Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. По результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнемётной системы на вооружение, — цитирует Фёдорова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в сентябре тяжёлая огнемётная система «Тосочка» шквальным огнём уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника в рамках основного этапа военных учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр.

«Тосочка» представляет собой развитие идей, реализованных при создании «Солнцепёка». ТОС-2 превосходит предшественника по тактико-техническим характеристикам. В отличие от «Солнцепёка» она выполнена на базе автомобиля «Урал» и потому отличается повышенной проходимостью. Процессы прицеливания и управления огнём в «Тосочке» полностью автоматизированы. Система не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины, так как на ней смонтирован собственный кран-манипулятор. Также «Тосочка» оборудована системой радиоэлектронной защиты.