Генерал сравнил польские и российские танки Т-72

https://static.news.ru/photo/7fb5bc8c-b346-11ea-92dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Польский генерал-майор Кшиштоф Радомский назвал эффективным оружием советские танки Т-72, которые были модернизированы инженерами из Польши. По его словам, усовершенствования повлияли в лучшую сторону на такие характеристики боевой машины, как дальность и точность распознавания целей.

Особенно радует увеличение дальности обнаружения целей. Сейчас этот показатель увеличен до 4,5 километра. То же и со способностью распознавания и идентификации целей, здесь мы отмечаем скачок до 2,5 километра, — заявил Радомский в интервью Defense24.

Генерал-майор добавил, что обновлённые танки оснастили радиостанциями 9311AP. Они имеют высокий уровень защиты передачи данных и хорошую совместимость с другой боевой техникой, которая есть в польской армии.

Военный отметил, что и PT-91 Twardy, который является польским лицензионным вариантом Т-72М1, и Т-72 имеют свои сильные и слабые стороны, хотя почти не отличаются по возможностям системы связи и наблюдения. При этом у польского варианта боевой машины, по его мнению, лучшая защита и система управления огнём. Превосходством российского варианта генерал назвал прицельные устройства с инфракрасной камерой и пассивные приборы наведения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о неспособности страны провести модернизацию советских танков Т-72, доставшихся стране после расформирования Организации Варшавского договора. По словам генерала, последние 30 лет оборонный комплекс Польши «топтался на месте», в отличие от регулярно обновляющей Т-72 российской армии.