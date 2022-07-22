Военный историк вспомнил американскую комедию, говоря про ТОС «Солнцепек» Военный историк Норин вспомнил американскую комедию, говоря про российскую огнеметную систему «Солнцепек»

Фото: Universal Pictures

Кадр из фильма «Майор Пэйн»

Российская тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» предназначена для взлома обороны противника и уничтожения живой силы в зданиях и полевых укреплениях, рассказал NEWS.ru военный историк Евгений Норин, комментируя опубликованное Минобороны РФ видео с боевой работой ТОС. Говоря о боевой машине Норин процитировал главного героя американской комедии 1995 года «Майор Пэйн» — «если он еще там, то ему плохо», имея ввиду вражеского бойца.

ТОС впервые применили в еще «Буратино» в Чечне. Система оказалась скорее РСЗО ближнего боя для уничтожения противника в полевых укреплениях и зданиях. Судя по отзывам, очень эффективная и устрашающая штука. Основной боеприпас — термобарический, очень мощный. «Солнцепек» создан на танковом шасси, так как приходится подбираться к противнику ближе, чем операторам «Града» или «Урагана». Очень хорошая штука. Как говорил Майор Пэйн, если противник еще там, то ему плохо, — подчеркнул Норин.

Накануне Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа. Они произвели уничтожение складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.

Ранее Министерство обороны России поделилось кадрами работы самоходных минометов 2С4 «Тюльпан», выполняющих огневые задачи по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ. 240-миллиметровый миномет 2С4 «Тюльпан» является единственным в мире минометом подобного калибра и предназначается для уничтожения объектов, которые хорошо защищены и не могут быть ликвидированы артиллерийскими орудиями меньшего калибра.