Эксперт: РФ сделала прорыв в сфере ударных БПЛА

https://static.news.ru/photo/05f7579c-032e-11eb-b463-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Россия долгое время отставала от зарубежных коллег в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но за последние восемь лет ситуация изменилась.

Мы тратили десятки миллиардов рублей, а на деле получали пшик. У нас были примитивные машины. Что касается последних восьми лет, я, конечно, не хочу сказать, что мы сделали с десятью восклицательными знаками сумасшедший прорыв, но сделан прорыв, на который обращают серьёзное внимание наши потенциальные противники, — приводит слова эксперта «Политика сегодня».

Военный обозреватель добавил, что БПЛА стали неким «модным аксессуаром», который должен быть у каждой уважающей себя армии. Кроме того, он отметил, что возник целый ряд нового вооружения, среди которого новые спутниковые системы, подводные лодки, зенитные ракетные системы и многое другое.

Да что там говорить. Что касается танков, «Армата» — танк последнего поколения, — подчеркнул Баранец.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия занимает второе место в мире на рынке экспорта вооружений, единственным серьёзным конкурентом являются США. Отечественные оборонные предприятия постоянно пополняют экспортный каталог продукции военного назначения новыми образцами — средствами противовоздушной обороны, системами залпового огня, боевыми машинами пехоты, а также средствами борьбы с БПЛА и многим другим.