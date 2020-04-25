Эксперт оценил «умные» прицелы, которые создают в США

https://static.news.ru/photo/7dca5c12-8672-11ea-a446-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер заявил, что разрабатываемые в США «умные» прицелы значительно повысят эффективность оружия. По его словам, этому будет способствовать установка на винтовку лазерного дальномера, который будет определять расстояние до цели.

Прицел, с зашитым в него компьютером, сам сделает необходимые поправки, в том числе на температуру и дальность.

То есть, как только противник появляется в поле зрения, стрелок наводит на него точку прицела и, не задумываясь о поправках, стреляет. В перспективе к определению дальности и расчёту баллистической траектории может добавиться поправка на ветер, но это крайне сложно, — цитирует эксперта РИА Новости.

Заказ Сухопутных сил США на разработку «умных» прицелов для автоматических винтовок калибра 6,8 мм следующего поколения Попенкер назвал попыткой улучшить возможности стрелкового оружия, которые упёрлись в потолок, определяемый законами физики. При этом он добавил, что многое зависит и от навыков стрелка.

Всё сводится к тому, что, каким бы эффективным ни было оружие, в руках человека, не умеющего с ним обращаться, оно превращается в дубину, — сказал эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что боеприпасы калибра 12,7×55 мм — хорошие и позволяют уничтожить практически любую бронированную слабозащищённую цель — бронетранспортёр или радиолокационную станцию. Так считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Эксперт предполагает, что публикации о российском вооружении в американских медиа появляются ради получения денег для новых разработок.