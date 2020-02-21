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США пока не приняли решение о временном размещении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Турции на границе с Сирией.

Мы находимся в курсе запроса о размещении ракет Patriot в Турции, однако никакого решения не принято, — заявил ТАСС источник в американских структурах власти. Как писал NEWS.ru, ранее министр национальной...