https://static.news.ru/photo/f95eed10-54d2-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские истребители МиГ-35 оснастят беспилотным режимом. Соответствующий патент уже получили создатели воздушного судна. По словам кандидата технических наук Владимира Попова, эта разработка является хорошим шагом в эксплуатации боевой техники.
Сейчас автоматизированные системы управления самолётом имеются, и довольно хорошие, которые могут выполнять практически самостоятельный взлет, а также посадку, но до определенной высоты. Как правило, это высота выравнивания, когда летчик уже хорошо видит полосу и имеет возможность, как мы говорим, досадить самолет в режиме совместного управления: работает автомат, а летчик «помогает». Но полностью выполнить автоматическую посадку — это, конечно, другой вид техники, другие системы автоматического управления, — отметил эксперт в разговоре с радио Sputnik.
Он добавил, что беспилотный режим сделает полёты безопаснее.
ОАК в октябре 2019 года обнародовала информацию о технических характеристиках МиГ-35. Машина может уничтожать наземные, надводные и воздушные цели в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Самолёт способен действовать как воздушный пункт управления авиагруппами. Он обладает сниженной радиолокационной заметностью и авионикой нового поколения. Новые двигатели позволяют проводить дозаправку в воздухе. Истребитель способен развивать скорость до 2100 км/ч, подниматься на высоту 16 км, его максимальная дальность полёта составляет 3 тыс. км, а эксплуатационные перегрузки могут достигать 9G. МиГ-35 имеет автоматическую 30-ти мм пушку, может нести на себе управляемые ракеты классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», писал NEWS.ru.