https://static.news.ru/photo/e1953840-db94-11e9-9281-fa163e074e61_660.jpg Многофункциональный истребитель МиГ-35 Фото: www.migavia.ru

Информацию о технических характеристиках новейшего многофункционального истребителя МиГ-35 обнародовала российская самолётостроительная корпорация «МиГ», разработавшая и производящая эти машины. Предсерийные образцы самолёта МиГ-35 уже проходят испытания.

Самолёты МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный) созданы с широким использованием технологий истребителей пятого поколения, — сообщили в корпорации.

Истребитель может уничтожать наземные, надводные и воздушные цели в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Самолёт может применяться как воздушный пункт управления авиагруппами. Он обладает сниженной радиолокационной заметностью и авионикой нового поколения. Новые двигатели дают возможность проводить дозаправку в воздухе.

Истребитель способен развивать скорость до 2100 км/ч, подниматься на высоту в 16 км, его максимальная дальность полёта составляет 3 тыс. км, а эксплуатационные перегрузки могут достигать 9G.

МиГ-35 имеет автоматическую 30-миллиметровую пушку, может нести на себе управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Как писал News.ru, корпорация «МиГ» приступила к серийному производству истребителей МиГ-35. Об этом сообщил гендиректор компании Илья Тарасенко на Международном авиасалоне МАКС-2019. По его словам, поставки самолётов начались с прошлого года. Контракт на поставку нескольких десятков истребителей будет подписан с Минобороны в ближайшее время. Заявки на покупку МиГ-35 поступили уже от нескольких стран.