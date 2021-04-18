Эксперт объяснил, почему США озадачены российской системой ПВО С-400

https://static.news.ru/photo/6ac0b0b8-a060-11eb-bbc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система противоракетной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» стала серьёзной проблемой для американских планировщиков, которые опасаются привлекательности системы для своих партнёров в оборонной сфере. Об этом пишет военный эксперт Зишан Ахмад в материале издания The Express Tribune.

Дело не столько в том, насколько способна система или опасаются ли США столкнуться с ней в действии. Головная боль, скорее, проистекает из востребованности системы в определённых странах, которые США очень хотели бы оставить в своём лагере с точки зрения сотрудничества в области обороны, — отметил автор статьи.

Ахмад напомнил, что система ПВО находится на вооружении российской армии и постепенно заменяет устаревшие С-300. Типичный дивизион С-400 имеет восемь пусковых установок и 32 ракеты, а также мобильный командный пункт.

В случае Индии развёртывание потенциала С-400 позволило бы ей контролировать воздушное пространство над большей частью Пакистана. В случае развёртывания против Китая «Триумфы» значительно повысят способность Индии защищать свою северную границу через Гималаи, — рассказал эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ещё в 2017 году заключил сделку на $2,5 млрд на поставку ракетных систем С-400. Его действия сразу же встретили резкую критику со стороны официальных лиц США и Запада, которые сочти неприемлемой интеграцию системы ПВО, не входящей в НАТО. В декабре прошлого года США ввели санкции против Анкары из-за сделки по С-400.

Вашингтон заключил несколько дорогостоящих договоров на поставку вооружения в Индию, которая стремится расширить свой военный потенциал и сдерживать экспансию Китая в регионе. Тем не менее американские сделки не смогли перебить интерес Нью-Дели к российским системам ПВО. Соглашение с Москвой было подписано через год после турецкой сделки — в 2018 году.

Как сообщал NEWS.ru, США помешали поставке 30 ударных вертолётов ATAK турецкого производства в Пакистан, поэтому оружие, вероятнее всего, получит Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия американских санкций в отношении страны из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.