Две дивизии с «Ярсами» вышли на боевое патрулирование в рамках учений

Две дивизии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с ракетными комплексами «Ярс» выходят на маршруты боевого патрулирования в рамках учений под Барнаулом и Йошкар-Олой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, добавив, что это первые в этом году учения такого масштаба.

С 17 по 21 января в Йошкар-Олинском и Барнаульском ракетных соединениях пройдёт первое в новом году учение с выходом подразделений ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования. В ходе учении стратегические ракетчики отработают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша для смены полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь противодиверсионные cилы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе c использованием беспилотных летательных аппаратов. В учениях задействуют образцы новейшей cпецтехники, в том числе боевую противодиверcионную машину «Тайфун-М», машину дистанционного разминирования «Листва» и машину инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся более 95% пусковых установок ядерных стратегических сил России. По его словам, «на боевое дежурство заступило шесть ракетных полков, оснащённых комплексами „Ярс“ стационарного и подвижного базирования».

Он также добавил, что дoля современного вооружения наземных стратегических ядерных сил составляeт 51%, а оснащение ядерной триады современным вооружением достигло 55%.