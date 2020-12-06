Доля РФ среди производителей оружия уменьшилась в два раза

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Доля российских компаний в мировом топ-25 по продажам вооружений за год сократилась с 8,6% до 3,9%. Из трёх российских фирм в списке осталось только две.

Это следует из доклада о продажах вооружения и военных услуг в 2019 году, который опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Из списка лидеров вышла «Объединённая авиастроительная корпорация», чьи доходы по продажам сократились на $1,3 млрд. Место в топ-25 сохранили российские «Алмаз-Антей» и «Объединённая судостроительная корпорация», но и их доходы совокупно уменьшились на $634 млн.

К «ограниченному международному присутствию» фирм из РФ и Китая привели санкции против российских компаний и установленные правительствами ограничения на приобретения китайскими фирмами, считает старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

В целом в 2019 году объём продаж вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим годом и составил $361 млрд. Крупнейшими военно-промышленными компаниями на планете стали находящиеся в США Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

Всего на долю 12 американских компаний, попавших в список, приходится 61% всех продаж крупнейших производителей. Китай занимает второе место с 16%, ещё 18% приходится на долю шести компаний из Западной Европы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США нашли способ ограничить закупку российских С-400 другими странами. Американские сенаторы от Демократической партии разрабатывают законопроект, направленный против этой российской зенитной ракетной системы. Он предусматривает запрет на продажу нового истребителя F-35 странам, закупившим С-400 и другое оружие, которое может представлять опасность для данного самолёта.