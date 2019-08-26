https://static.news.ru/photo/e8964a0e-c833-11e9-aeea-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Museum of the U.S. Navy/Wikimedia Commons

Соединённые Штаты пока не решили, куда могут быть отправлены предназначавшиеся для Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Мы рассматриваем целый ряд возможных вариантов действий, — цитирует ТАСС заместителя министра обороны США Эллен Лорд.

На брифинге для журналистов она сообщила, что процесс исключения Турции из программы создания F-35 завершится примерно через год.

Ранее News.ru сообщал, что премьер Нидерландов Марк Рютте пошутил о возможных скидках на истребители F-35. Глава правительства в шутку предположил, что Амстердам может рассчитывать на скидку при покупке истребителей F-35 из-за отказа США поставлять самолёты Турции. Он напомнил, что власти Нидерландов приняли решение приобрести дополнительно девять F-35. При этом Рютте усомнился в том, что ему удастся обсудить данный вопрос с президентом страны.