Что за подлодка «Лошарик» напугала Запад, против кого ее могут применить

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Российская глубоководная атомная станция «Лошарик» возвращается в строй и в вскоре совершит погружение на предельную глубину. Почему эту подводную лодку боятся на Западе, на что она способна?

Что случилось с подводной лодкой «Лошарик», почему она так называется

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения АС-31, известная как «Лошарик», после завершения ремонта на «Севмаше» выполнит погружение на предельную глубину в 6000 м в ходе испытаний. Их начало намечено на лето 2024 года.

«Ремонт „Лошарика“ практически завершен. После некоторых остающихся работ планируется, что он выйдет на испытания в июне-июле», — сказал собеседник ТАСС. Официального подтверждения этой информации нет.

1 июля 2019 года на российской атомной подводной станции случился пожар, который унес жизни 14 моряков. Реактор и корпус при пожаре не пострадали. Подводную станцию в ноябре 2019-го доставили в Центр судоремонта «Звездочка», где была проведена операция по выгрузке активной зоны реактора.

Как пишет «Царьград», подлодку неофициально назвали «Лошариком», как цирковую лошадку из советского мультика, собранную из шариков. Особенностью ее конструкции является специфическая форма внутреннего корпуса из нескольких соединенных между собой титановых сфер, способных выдерживать огромное давление.

По утверждениям специалистов «Севмаша», по внешнему виду «Лошарика» ничего нельзя сказать о заложенных в проекте этой субмарины возможностях. По данным открытых источников, силовой установкой подлодки является малогабаритный атомный реактор. О наличии вооружения в базовом проекте сведения отсутствуют.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На что способна подводная лодка «Лошарик»

Британская газета Navy News назвала возвращение «Лошарика» «очень плохой новостью»

Business Insider сообщает, что «Лошарик» и экипаж его акванавтов принадлежат к «одной из самых секретных российских спецслужб» — Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ). Издание утверждает, что управление занимается разведкой и диверсиями против критической подводной инфраструктуры, включая подводные кабели связи и нефтегазовые трубопроводы. О такой возможности летом 2023 года заявлял замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Современный мир настолько зависим от цифровых каналов связи, работу которых обеспечивают подводные кабели, что реальность такова, что даже единичная или низкотехнологичная атака России на некоторые ключевые кабели способна вызвать масштабные отключения в Европе и США. <...> Попытка России повредить подводные интернет-кабели стала бы непропорционально жестким ответом на предполагаемое участие Запада в подрыве трубопроводов «Северные потоки», — пишет издание.

В этом случае Запад способен на военный ответ, полагают СМИ. Однако достоверных данных о военном применении «Лошарика» нет. Зато он участвовал в стратегически важной научной экспедиции.

В 2012 году атомная подводная станция «Лошарик» и ее носитель БС-136 «Оренбург» приняли участие в экспедиции «Севморгео». Подводные лодки достигли Северного полюса. Экспедиция «Севморгео» проводилась с целью уточнения границы континентального шельфа в Арктике. Были взяты три пробы скальной породы на глубине 2–2,5 км для сбора доказательств о принадлежности хребтов Ломоносова и Менделеева к российскому континентальному шельфу.

Что произошло с подводными кабелями в Красном море

27 февраля израильская газета Globe сообщила, что члены йеменского шиитского движения «Ансар Аллах», известные как хуситы, повредили магистральные кабели связи, которые проходят по дну Красного моря. Под ударом оказались три кабеля: самый длинный в мире AAE-1, Europe India Gateway длиной 15 000 км и кабель Eurasia, который совместно используют компании Seacom и TGN. В результате неполадки наблюдались в работе многочисленных сервисов интернета по всему миру.

Хуситы отвергли причастность к инциденту.

14 марта крупномасштабные сбои в сети Интернет наблюдались в Западной Африке. Причиной стало повреждение нескольких крупных подводных кабелей.

«Ремонт подводных интернет-кабелей, повреждение которых вызвало масштабные отключения интернета в Кот-д’Ивуар, Либерии, Бенине и других странах Западной Африки, может занять месяцы; причины остаются неизвестны (это уже не хуситы)», — сообщил Telegram-канал «Война по обе стороны Земли».

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