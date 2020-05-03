Более 30 систем залпового огня «Торнадо» поступят в российскую армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв редкой российской бомбы ИАБ-500 попал на видео. Его опубликовал известный пользователь Fighter Bomber, который регулярно выкладывает фото и видео из мира боевой авиации.

Красиво вспыхивает в виде грибка, — так описывает эффект от взрыва очевидец. Бомба ИАБ-500 производит уменьшенную копию ядерного взрыва в примерном масштабе 1:72, без облучения и радиоактивного заражения. Ранее Минобороны...