Более 30 систем залпового огня «Торнадо» поступят в российскую армию

Вооружённые силы России получат более 30 новых систем залпового огня «Торнадо» в 2020 году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», — говорится в сообщении ведомства.
Система залпового огня «Торнадо-С» калибра 300 мм включает модернизированную боевую машину с автоматизированной системой управления огнём. Она укомплектована новыми неуправляемыми реактивными снарядами и корректируемыми реактивными снарядами с отделяемой осколочно-фугасной частью. Их дальность стрельбы составляет 120 километров.
«Торнадо-Г» в три раза превосходит своего предшественника РЗСО «Град». Система предназначена для нанесения ударов по живой силе на открытой местности, по бронетехнике, артиллерийским батареям и командным пунктам в укрытиях. Калибр «Торнадо-Г» составляет 122 мм.
NEWS.ru писал, что российские войска получат тепловизоры «Сыч» предназначенные для разведки.
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