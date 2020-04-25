Российские войска получат для разведки тепловизоры «Сыч»

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Известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер заявил, что разрабатываемые в США «умные» прицелы значительно повысят эффективность оружия. По его словам, этому будет способствовать установка на винтовку лазерного дальномера, который будет определять расстояние до цели.

Прицел, с зашитым в него компьютером, сам сделает необходимые поправки, в том числе на температуру и дальность. То есть, как только противник появляется в поле зрения, стрелок наводит на него...