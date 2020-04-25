Оружие

Российские войска получат для разведки тепловизоры «Сыч»

03:54, 25 апреля 2020
Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/ru.wikipedia.org

Военнослужащие российской армии получат на вооружение носимые тепловизоры «Сыч», которые помогут им в инженерной разведке позиций противника. Устройство армия начнёт получать в 2021 году.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что государственные испытания «Сыча» недавно завершились и прошли успешно.

Устройство создано в ЦНИИ «Циклон», которое входит в холдинг «Росэлектроника».

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин сообщил, что компания начала выпуск новых тепловизионных комплексов, которые помогут определять людей с повышенной температурой. Отмечается, что данный прибор поможет оперативно определять больных COVID-19 в толпе.

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