Baijiahao: Россия сможет уничтожить ВС США без применения ядерного оружия

Россия способна ликвидировать американскую армию даже без применения ядерного арсенала, сообщил китайский портал Baijiahao. По мнению журналистов, чтобы уничтожить США, будет достаточно российских ракетных войск, перед которыми Вашингтон окажется бессильным.

По словам авторов, Россия обладает мощным ракетным арсеналом, способным за секунды стереть с лица земли целый город. В частности, в материале упоминается межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода» и ЗРК «Тор».

Журналисты отмечают, что американские аналитики серьёзно озадачены мощностью российских ракет. Например, ракета «Воевода» способна пролететь до 16 тысяч км, она также способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу.

Совокупная боевая мощь этой российской ракеты действительно наводит ужас, и неудивительно, что Америка так беспокоится, — говорится в статье.

Также авторы обращают внимание на мощь российского ЗРК «Тор», который способен сбить несколько истребителей за короткий промежуток времени и одновременно атаковать четыре цели.

Директор Музея войск ПВО полковник запаса Юрий Кнутов ранее рассказал, что Россия создаёт системы обнаружения ракет для защиты от оружия, которое ещё только в разработке. По его словам, в них входят искусственные спутники и радиолокационные станции (РЛС).