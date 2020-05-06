Американский журнал рассказал об уничтожении в Сирии танка «Армата»

https://static.news.ru/photo/52b1c768-8f41-11ea-8177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три российских танка Т-14 «Армата» были подбиты боевиками в Сирии. При этом две боевые машины ещё подлежат восстановлению, а одна уничтожена прямым попаданием ракеты ПТРК TOW-2B.

Данное сообщение, которое опубликовало китайское агентство Sina, назвал сомнительным американский журнал The National Interest. Авторы издания привели несколько аргументов в пользу своего мнения. Во-первых, боевики в подобных ситуациях всегда стараются запечатлеть моменты триумфа. Если бы «Армату» подбили, уничтожение танка сфотографировали бы или сняли на видео. Подобных материалов в Сети нет, отметили в The National Interest.

Во-вторых, считают в журнале, в настоящее время в России ещё продолжаются испытания танка, а его массовые поставки в войска ожидаются лишь в 2021 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Армата» прошёл обкатку в Сирии. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в САР танки направили, чтобы «учесть все нюансы в боевых условиях». Мантуров пояснил, что в Сирии проходят «именно такого рода испытания».