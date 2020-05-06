Американский журнал рассказал об уничтожении в Сирии танка «Армата»

Три российских танка Т-14 «Армата» были подбиты боевиками в Сирии. При этом две боевые машины ещё подлежат восстановлению, а одна уничтожена прямым попаданием ракеты ПТРК TOW-2B.
Данное сообщение, которое
Во-вторых, считают в журнале, в настоящее время в России ещё продолжаются испытания танка, а его массовые поставки в войска ожидаются лишь в 2021 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Армата» прошёл обкатку в Сирии. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в САР танки направили, чтобы «учесть все нюансы в боевых условиях». Мантуров пояснил, что в Сирии проходят «именно такого рода испытания».
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