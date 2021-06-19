Американский экспериментальный самолёт-шпион «проверил» системы ПРО России

Армия США осуществила «проверку» российских систем ПРО в ходе учений Baltops 2021. Для этого был задействован новый самолёт разведки и целеуказания Challenger 650 Artemis. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.
Воздушный шпион может прослушивать радиопереговоры, обнаруживать наземные цели и отслеживать их перемещение. Он несколько раз пытался провести разведку систем ПВО, а также пунктов управления и связи в Калининградской области, — отмечают журналисты.
Самолёт был обнаружен и идентифицирован при приближении к российским границам, его сопроводили средствами ПВО. Его полёт отследили в Балтийском регионе, над Чёрным морем и вдоль границ Калининградской области.
Воздушная машина оснащёна аппаратурой радиотехнической разведки и приборами для дистанционной прослушки каналов связи. Она может определить точное местоположение радаров и радиостанций с расстояния в сотни километров.
Ранее патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon пролетел вблизи границ Чёрного моря, проведя разведку вблизи Крымского полуострова. Самолёт-разведчик стартовал с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и находился рядом с границами России на протяжении трёх часов.