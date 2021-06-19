Американский экспериментальный самолёт-шпион «проверил» системы ПРО России

https://static.news.ru/photo/37d9c492-d0f7-11eb-aa30-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Армия США осуществила «проверку» российских систем ПРО в ходе учений Baltops 2021. Для этого был задействован новый самолёт разведки и целеуказания Challenger 650 Artemis. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Воздушный шпион может прослушивать радиопереговоры, обнаруживать наземные цели и отслеживать их перемещение. Он несколько раз пытался провести разведку систем ПВО, а также пунктов управления и связи в Калининградской области, — отмечают журналисты.

Самолёт был обнаружен и идентифицирован при приближении к российским границам, его сопроводили средствами ПВО. Его полёт отследили в Балтийском регионе, над Чёрным морем и вдоль границ Калининградской области.

Воздушная машина оснащёна аппаратурой радиотехнической разведки и приборами для дистанционной прослушки каналов связи. Она может определить точное местоположение радаров и радиостанций с расстояния в сотни километров.

Ранее патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon пролетел вблизи границ Чёрного моря, проведя разведку вблизи Крымского полуострова. Самолёт-разведчик стартовал с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и находился рядом с границами России на протяжении трёх часов.