https://static.news.ru/photo/c354f3e4-53a2-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Американские журналисты из издания The National Interest назвали пять атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество. В список вошли три российские подводные лодки. Об этом сообщила газета «Известия».

Авторы статьи отметили особо опасными подводные лодки России проекта 955А «Борей-А». Американцы не раз отмечали, что эти субмарины очень тихие и оснащены мощными баллистическими ракетами. Также были названы субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень», которые оборудованы крылатыми ракетами ЗМ-14 комплекса «Калибр», а также баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и Р-30 «Булава», отмечает газета.

Ещё две подводные лодки, которые могут уничтожить человечество, — это уже действующие американские субмарины «Огайо» и совсем новые «Коламбия».

Отмечается, что подводная лодка «Огайо» может менее чем за полчаса превратить город в радиоактивный пепел.

Как писал NEWS.ru ранее, адмирал ВМС США Эндрю «Вуди» Льюис сообщил, что флот США не чувствует себя в безопасности вблизи подводных лодок РФ, так как они очень «тихие» и оборудованы «более смертоносными системами вооружения».