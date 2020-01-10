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Слова украинского аналитика Юрия Романюка о плачевном состоянии черноморской эскадры, бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов назвал абсолютно безграмотными.

Адмирал Попов посоветовал председателю всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Романюку сначала обратить внимание на состояние флота своей страны, а потом сравнить с российским.

Романюк ранее заявил, что у РФ на Чёрном море не осталось кораблей. Как утверждал украинский аналитик, там есть только атомные подводные лодки. По словам Романюка, «они несут угрозу всему миру».

Судя по этому выступлению, человек не владеет обстановкой, — подчеркнул Попов.

Адмирал отметил, что сейчас Черноморский флот развивается сильнее всего, пишет «Московский Комсомолец». Это стало возможным после вхождения Крыма в состав России. Попов пояснил, что на вооружение поступают новейшие корабли и подлодки. Сейчас черноморская эскадра российского флота «восстанавливает своё лидирующее положение на морском театре».

Ничего подобного тому, что мы имеем сейчас, у России не было, — подытожил адмирал.

Как писал NEWS.ru, ранее в Чёрном море прошли учения Черноморского и Северного флотов. В манёврах участвовали более 50 кораблей, катеров и других судов, по меньшей мере 40 летательных аппаратов и одна подводная лодка. Были выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».