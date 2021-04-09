Адмирал назвал «популизмом» высказывания об уязвимости российских АПЛ

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Герой России контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров прокомментировал слова военного эксперта Максима Климова об уязвимости российских атомных подводных лодок. По его словам, субмарины во время походов недосягаемы для иностранных военных кораблей.

Такие высказывания — обычный популизм неосведомлённого человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок, — цитирует адмирала РИА Новости.

Он пояснил, что ВМФ принимает целый комплекс мер, направленных на защиту АПЛ во время их выхода в море.

Ранее сообщалось, что в конце марта в первые в истории ВМФ России сразу три атомные подводные лодки всплыли из-подо льда в Арктике. При этом они находились в ограниченном районе радиусом всего в 300 метров.

Как писал NEWS.ru, Климов назвал АПЛ «шикарной добычей» для американской подлодки, которая, по его словам, находилась поблизости и могла потопить все три атомохода. Он пояснил, что у отечественных субмарин, в том числе крейсера «Князь Владимир», нет эффективных средств противоторпедной защиты.