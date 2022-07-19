Заявления Госдепа США о международной изоляции России назвали самогипнозом Посольство России в США: заявления Госдепа об изоляции России напоминают самогипноз

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский Кремль

Утверждения Госдепартамента США о «международной изоляции» России являются попыткой выдать желаемое за действительное, сказано в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в официальном Telegram-канале диппредставительства. Там отмечается, что российское руководство находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира, а необходимость диалога с Россией для решения глобальных проблем признают в том числе и на Западе.

Голословные утверждения американцев напоминают сеанс самогипноза. Вместо того чтобы признать невозможность отменить Россию, здесь предпочитают тешить себя иллюзиями. Усматриваем в этом стремление убедить граждан США в оправданности антироссийского курса и нелегитимных западных санкций, — добавили российские дипломаты.

Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьёва рассказала, что в ходе министерской встречи G20 на острове Бали на двусторонние встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран. Она уточнила, что в очереди не стояли представители стран G7, но в целом речи об «изоляции» России не шло: по ее словам, члены «двадцатки», не входящие в «Большую семёрку», «готовы слушать и услышать» позицию России.