Раскрыто, с каким лидером Путин планирует встретиться в ближайшее время Журналист Зарубин: Путин встретится с Лукашенко на следующей неделе

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ближайшую неделю встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. О чем будут беседовать лидеры, не уточняется.

Также отмечается, что глава государства примет участие в просветительском марафоне Российского общества «Знание». Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Великой Победы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. По его словам, об этом Владимир Путин сказал на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Вместе с этим Песков отметил, что вопрос возобновления прямых авиаперелетов между Россией и США не обсуждался в ходе переговоров Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве. Соответствующий вопрос ему задали журналисты.

Также официальный представитель Кремля обратил внимание и на продолжительность диалога между Путиным и Уиткоффом, отметив, что такая долгая беседа позволила наилучшим образом донести позицию Москвы до американского руководства. Переговоры между сторонами длились несколько часов, напомнил Дмитрий Песков.