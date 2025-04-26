Песков раскрыл, обсуждал ли Путин с Уиткоффом вопрос авиасообщения Песков: Путин и Уиткофф не обсуждали вопрос авиасообщения между Россией и США

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Вопрос возобновления прямых авиаперелетов между Россией и США не обсуждался в ходе переговоров главы РФ Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На соответствующий вопрос журналистов он ответил отрицательно, передает РИА Новости.

Нет, − сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков отметил, что прошедшую в Москве встречу можно назвать челночной дипломатией. Представитель Соединенных Штатов привез Путину послание от американского лидера Дональда Трампа. Получив ответный сигнал от главы РФ, Уиткофф отправился передавать его своему президенту, объяснил пресс-секретарь российского лидера. Такой формат диалога весьма удобен для обеих сторон, так как в ходе личной беседы гораздо проще объяснить все нюансы обсуждаемых вопросов, добавил Песков.

Также официальный представитель Кремля обратил внимание и на продолжительность диалога между Путиным и Уиткоффом, отметив, что такая долгая беседа позволила наилучшим образом донести позицию Москвы до американского руководства. Переговоры между сторонами длились несколько часов, напомнил он.