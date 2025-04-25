Песков раскрыл, почему Путин и Уиткофф так долго общаются Песков: долгое общение Путина и Уиткоффа позволяет донести позицию РФ до США

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Стивен Уиткофф, Владимир Путин

Общение президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа имеет продолжительность в несколько часов, так как столь длительный диалог помогает гораздо лучше донести до Вашингтона позицию Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Представитель Кремля также добавил, что данный формат встреч используется ввиду того, что изложить все нюансы гораздо легче посредством личной беседы.

Общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов. Это хорошая возможность именно донести до сведения американской стороны нашу позицию, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что визиты Уиткоффа в Москву можно назвать челночной дипломатией. По его словам, высокопоставленный американский политик передает главе российского государства послания от своего шефа Дональда Трампа, а улетает обратно уже с ответом президенту США от Путина.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу, 25 апреля, ее длительность составила около трех часов. В переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. После завершения встречи частный самолет Bombardier Global 7500, на котором, вероятно, находится спецпосланник Трампа, вылетел из Москвы.