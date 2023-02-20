Зампред Банка России уйдет с должности Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский покинет пост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руслан Вестеровский

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский покинет свой пост 28 февраля 2023 года, сообщается на сайте регулятора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина похвалила Вестеровского за работу и отметила, что он отвечал за важные внутренние реформы ведомства.

Руслан Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России — от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры. Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте, — отметила Набиуллина.

12 мая 2022 года стало известно, что заместитель председателя Центробанка России Михаил Алексеев покинет свой пост. Он принял решение продолжить карьеру вне регулятора. Кроме того, Центробанк сообщил о назначении нового главы департамента наличного денежного обращения, ответственного за курирование объединения «РОСИНКАС» и деятельности департамента полевых учреждений. Им стал Сергей Белов. Ранее он руководил дальневосточным главком Центробанка.

В июле прошлого года было объявлено, что свой пост покинет заместитель председателя Центробанка Юрий Исаев. Он подал заявление по собственному желанию.