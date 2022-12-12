Замглавы МИД России призвал скорректировать зерновую сделку Замглавы МИД России Вершинин: зерновая сделка нуждается в корректировке из-за ее невыполнения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зерновая сделка нуждается в коррективах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, которые приводит РИА Новости, основные поставки зерна с Украины идут в первую очередь в достаточно развитые страны, хотя изначально сделка должна была обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Сегодня, к сожалению, цифры не подтверждают того, что большая часть зерновых идет именно в эти страны. Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам, — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее Россия и Турция утвердили пакетный характер по вывозу зерна с Украины в ходе предварительных консультаций между замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и его турецким коллегой Седатом Оналом. Стороны условились обеспечить гарантии безопасности для переправки продовольствия в беднейшие страны Африки, Азии и Латинской Америки.

До этого о продлении зерновой сделки на 120 дней сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Его слова подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он отметил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.