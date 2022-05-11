Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что между Москвой и Киевом в сфере переговоров контакты продолжают осуществляться. Об этом дипломат рассказала в эфире радио Sputnik.
Контакты [между РФ и Украиной] осуществляются, — сказала она.
Ранее о том, что переговорный процесс между Россией и Украиной не останавливается, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что процесс проходит в дистанционном формате. По словам Мединского, для проведения очных переговоров необходимо будет иметь «больше конкретики на руках».
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сможет обсудить с Москвой вопрос о членстве страны в НАТО и статусе Крыма только после прекращения боевых действий на территории Украины. Он добавил, что имеется большое количество вопросов для обсуждения, по которым стороны в данный момент не договорятся. Украинский лидер имел в виду, в частности, статус ДНР и ЛНР.
6 мая в Министерстве иностранных дел России рассказали, что переговоры с Киевом находятся в стагнации. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев подчеркнул, что НАТО, выступающее на словах за скорейшее прекращение конфликта, делает всё возможное, чтобы этого не случилось.