Захарова заявила об осуществлении контактов Москвы и Киева

Мария Захарова / Фото mid.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что между Москвой и Киевом в сфере переговоров контакты продолжают осуществляться. Об этом дипломат рассказала в эфире радио Sputnik.

Контакты [между РФ и Украиной] осуществляются, — сказала она.

Ранее о том, что переговорный процесс между Россией и Украиной не останавливается, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что процесс проходит в дистанционном формате. По словам Мединского, для проведения очных переговоров необходимо будет иметь «больше конкретики на руках».

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сможет обсудить с Москвой вопрос о членстве страны в НАТО и статусе Крыма только после прекращения боевых действий на территории Украины. Он добавил, что имеется большое количество вопросов для обсуждения, по которым стороны в данный момент не договорятся. Украинский лидер имел в виду, в частности, статус ДНР и ЛНР.

6 мая в Министерстве иностранных дел России рассказали, что переговоры с Киевом находятся в стагнации. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев подчеркнул, что НАТО, выступающее на словах за скорейшее прекращение конфликта, делает всё возможное, чтобы этого не случилось.