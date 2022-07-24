Захарова высказалась по поводу ракетного удара по одесскому порту Захарова: ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram-канале, что удар по порту Одессы был нанесен высокоточными ракетами «Калибр». Она отметила, что в результате был уничтожен украинский военный катер.

Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу, — написала она.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов ранее заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. По его словам, это было сделано с целью уничтожения противокорабельных ракет «Гарпун», находящихся в морской гавани.

Также парламентарий отметил, что подобными действиями Россия не нарушила подписанное в Стамбуле соглашение о вывозе зерна и сельхозпродукции с Украины, поскольку удар был нанесен исключительно по военной инфраструктуре. Согласно документу, Москва обязуется не открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.

В Минобороны РФ пока не подтвердили сообщения об ударе по военной инфраструктуре одесского порта.