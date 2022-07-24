Представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram-канале, что удар по порту Одессы был нанесен высокоточными ракетами «Калибр». Она отметила, что в результате был уничтожен украинский военный катер.

Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу,написала она.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов ранее заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. По его словам, это было сделано с целью уничтожения противокорабельных ракет «Гарпун», находящихся в морской гавани.

Также парламентарий отметил, что подобными действиями Россия не нарушила подписанное в Стамбуле соглашение о вывозе зерна и сельхозпродукции с Украины, поскольку удар был нанесен исключительно по военной инфраструктуре. Согласно документу, Москва обязуется не открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.

В Минобороны РФ пока не подтвердили сообщения об ударе по военной инфраструктуре одесского порта.