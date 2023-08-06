Захарова высказалась об установке трезубца на монументе «Родина-мать» Представитель МИД Захарова раскритиковала установку трезубца на монументе «Родина-мать»

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Киева заменить герб на монументе «Родина-мать», установив на него украинский трезубец. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что в подобных действиях проявляется вся суть действующих властей республики.

В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, — любить. А это они не умеют, — написала Захарова.

Работы по монтажу трезубца начались в субботу, 5 августа. Предполагалось, что они будут завершены в течение дня, однако планы рабочих изменились из-за неподходящих погодных условий. К настоящему моменту трезубец уже установлен, однако работы продолжаются. Элементы герба СССР, ранее украшавшие монумент, были сняты еще 1 августа.

Отмечается, что на монументе «Родина-мать» остались и другие советские символы — звезды на гарде меча. По мнению скульптора Алексея Пергаменщика, их также необходимо демонтировать или заменить. Предполагается, что украинцы могут установить на монумент гарду с орнаментами времен князей Владимира или Святослава. Образцы этих орнаментов выставлены в украинских музеях.