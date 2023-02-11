Захарова указала Бербок на непоправимую ошибку Захарова призвала Бербок не заниматься эскалацией конфликта на Украине

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главу МИД Германии Анналену Бербок не заниматься эскалацией конфликта на Украине. В Telegram-канале дипломат усомнилась в том, что министр иностранных дел ФРГ осознала свою ошибку после слов о «войне Запада против России». По ее мнению, Бербок должна понять, что Киев при поддержке ФРГ восемь лет «убивал людей в Донбассе». Она заключила, что если Бербок вновь лицемерит, то совершает уже непоправимую ошибку.

Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведет к убийствам людей из западного оружия, — написала Захарова.

Дипломат указала, что Россия начала спецоперацию, чтобы прекратить кровопролитие и предотвратить угрозу его перерастания в «очередную мировую войну». Однако страны НАТО начали «подливать масла в огонь», превращая кризис в «масштабную бойню».

Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймете. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую, — заключила Захарова.

Ранее Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад ведет войну против России. Глава МИД ФРГ также призвала к осторожности в дискуссиях о поставках оружия Киеву, заявив, что «это не игрушки», а тяжелая военная техника. Бербок также рассказала, что возможность передачи Украине боевых самолетов сейчас не обсуждается. По ее словам, в первую очередь необходимо реализовать те решения по поддержке ВСУ, которые уже были приняты Берлином.