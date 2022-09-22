Захарова рассказала о запросе глав МИД Франции и ФРГ встречи с Лавровым

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что главы МИД Франции, ФРГ и представитель одной из стран Северной Европы запросили встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом дипломат сообщила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам Марии Захаровой, это произошло в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН. <...> Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна (Франция), [Анналена] Бербок (Германия), еще представитель [одной из стран] Северной Европы запросили встречу с Лавровым, — рассказала официальный представитель МИД.

Захарова отметила, что при всем этом некоторые представители ЕС отговаривают страны-члены Евросоюза от общения с Россией. Это касается тех стран, которые традиционно поддерживали с Москвой исторические, экономические и гуманитарные связи.

Просто запрещают им втихую, а страны нам об этом рассказывают, — пояснила дипломат.

Ранее Мария Захарова прокомментировала высказывания об изоляции российской делегации на ГА ООН. Дипломат отметила, что сегодня по всем видно: никакой изоляции нет.