Захарова рассказала, на что похожи слова Борреля о членстве Украины в ЕС Захарова: слова Борреля о членстве Киева в ЕС похожи на стегание мертвой лошади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Teelegram-канале сравнила слова Верховного представителя Еврокомиссии по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля о вступлении Украины в ЕС со стеганием мертвой лошади. Ранее Боррель предупредил Киев о трудном бое перед членством в ЕС.

Картина Жозепа Борреля «Стегание кнутом мертвой лошади», холст, маргарин, — написала Захарова.

Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит проделать сложный путь для вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что европейская дипломатия должна мотивировать украинское общество на работу в этом направлении.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года. По его словам, в ближайшее время должны быть приняты законы, которые должны стать базой для членства Киева в ЕС. До этого украинский лидер заявил, что результаты прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО нельзя назвать идеальными, поскольку Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс. Он отметил, что Украина, будучи участником вооруженного конфликта, осознает невозможность вступления в НАТО в настоящее время.