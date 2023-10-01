Боррель заявил о трудном бое для Украины за вступления в ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Украине предстоит проделать сложный путь для вступления в Евросоюз, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС. Он подчеркнул, что европейская дипломатия должна мотивировать украинское общество на работу в этом направлении.

Мы поддерживаем Украину на двух фронтах — на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. Вступление Украины не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины, — подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС.

Боррель отметил, что Украина всегда балансировала между двух империй и в настоящее время проявляет склонность к европейским ценностям.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна будет готова к членству в ЕС в течение ближайших двух лет. По ее словам, политические рамки решения о принятии страны в состав сообщества определяет ход конфликта, после завершения которого Киев сможет сделать «в 10 раз больше», чтобы приблизить вступление в ЕС.

Газета The Financial Times со ссылкой на источники писала, что вступление в ЕС потребует проведения реформ не только на Украине, но и в самом Евросоюзе. По данным издания, лидеры 10 крупнейших стран ЕС пришли к выводу, что объединению придется радикально трансформироваться для того, чтобы пойти на «историческое расширение».