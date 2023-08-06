В ЕС оценили перспективы вступления Украины в объединение FT: желание Киева вступить в ЕС потребует от объединения проведения внутренних реформ

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Роберта Метсола в Европарламенте в Брюсселе

Вступление Украины в Европейский союз потребует серьезных реформ внутри объединения, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. В издании отметили, что лидеры 10 крупнейших по численности населения стран ЕС в конце июня обсудили возможные варианты вступления Киева. Политики договорились создать рабочую группу по данному вопросу.

В FT подчеркнули, сам факт прошедшей встречи говорит о серьезных дискуссиях относительно вступления Украины в ЕС, хотя ранее подобное казалось нереалистичным.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года. По его словам, в ближайшее время должны быть приняты законы, которые должны стать базой для членства Киева в ЕС.

В конце июля Зеленский уже заявлял, что Киев полностью готов к переговорам о вступлении в Евросоюз. Украинский лидер отметил, что планирует приступить к решению этого вопроса в 2023 году. Глава государства тогда обратил внимание своих европейских партнеров на то, что Киев выполняет все, что необходимо, и делает все возможное, «чтобы и готовность ЕС была также полной именно в этом году».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что результаты недавно прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО нельзя назвать идеальными, поскольку Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс. Украинский лидер признал, что страна, будучи участником вооруженного конфликта, осознает невозможность вступления в Альянс.