Захарова рассказала о подаренной ей в Азербайджане брошке с триколором

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы подписчиков о брошке с российским триколором на ее пиджаке. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что кому-то из ее поклонников показалось, что российский флаг — это вышивка. Однако Захарова рассказала, что украшение сделано в Азербайджане и подарено ей прихожанами православного храма.

Эта брошка — сделанный руками азербайджанской умелицы по просьбе наших соотечественников очень дорогой мне подарок от служителей Собора Рождества Пресвятой Богородицы в Азербайджане. Не так давно настоятель храма отец Антоний передал мне ее в Баку от имени прихожан, — отметила Захарова.

До этого представитель МИД России опубликовала фотографии яичницы с томатами, сыром и зеленым луком. Также она пожелала подписчикам доброго утра. Пользователи ответили Захаровой взаимностью и пожелали ей приятного аппетита.