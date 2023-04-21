Захарова ответила Писториусу о «приемлемых ударах» по России Захарова призвала Писториуса запомнить слова о приемлемости ударов ВСУ по РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Запомнить свои слова о приемлемости ударов ВСУ по территории России призвала министра обороны ФРГ Бориса Писториуса официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала, что если тот не сумеет этого сделать, то ему непременно напомнят. Соответствующий комментарий опубликован в личном Telegram-канале российского дипломата.

Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню, — написала Захарова.

Ранее Писториус сказал, что украинские военные могут обстреливать российскую территорию и организовывать диверсии, если нет угрозы жизни мирным жителям. По его мнению, такие действия позволят отрезать пути снабжения российской армии.

Кроме того, Захарова заочно поинтересовалась у Писториуса, не выяснило ли немецкое Минобороны, кто является виновником инцидента на «Северных потоках». По словам дипломата, это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для Берлина проекта инфраструктуры.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывание Писториуса, призвал немцев, желающих напасть на Москву, готовиться к российскому параду в Берлине. Он добавил, что германский министр завидует командованию Третьего рейха.