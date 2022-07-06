Захарова ответила Блинкену словами из своей песни

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Энтони Блинкен

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова госсекретаря США Энтони Блинкена об ожиданиях от Москвы повода для двусторонней встречи. Заявление американского политика она сравнила с одной из песен Бритни Спирс и ответила ему цитатой из собственного произведения.

Нед, это твоё заявление похоже на слова из песни Britney Speers «Baby One More Time». <...> А я отвечу своими словами из June Song, — написала Захарова.

Песню Захаровой, которую исполнила Люся Чеботина, можно перевести как: «Июнь подошел к концу. Ты не такой сильный. // И я улечу. Подальше от этой лжи».

В Baby One More Time американской поп-звезды же говорится: «Одиночество убивает меня. // Я должна признать, что я все еще верю. // Я теряю рассудок вдали от тебя. // Подай мне знак, сделай это еще раз, малыш».

Ранее сообщалось, что Блинкен не планирует контактировать с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время министерской встречи «Большой двадцатки» в Индонезии. По его словам, сегодня подобный контакт неуместен. Москва должна дать повод для двусторонней встречи.

Песня June Song на стихи Захаровой была исполнена российской певицей Люсей Чеботиной. Англоязычный текст представитель МИД объяснила тем, что «эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят». Она добавила, что это ее первая песня на английском языке и личный вклад в импортозамещение.