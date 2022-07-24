Захарова высмеяла СМИ, которые пытались отыскать «изоляцию» Лаврова в Каире Захарова заявила о тщетных попытках журналистов в Египте обнаружить признаки «изоляции» Лаврова

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фото встречи главы ведомства Сергея Лаврова с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Российский министр прибыл в Каир с рабочим визитом в рамках турне по странам Африки.

Встреча Лаврова и ас-Сиси прошла во дворце Иттихадия.

Захарова также отметила, что СМИ внимательно наблюдали за началом переговоров Лаврова с его египетским коллегой Самехом Шукри. По словам представителя МИД, журналисты не расходились, будто ожидая чего-то.

И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали её торжественного появления. А она так и не пришла, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что одна часть визита Лаврова в Египет будет посвящена переговорам с руководством республики, а другая коснется деятельности Лиги арабских государств. Российский министр собирается выступить в ЛАГ и разъяснить позицию Москвы по ситуации на Украине. Визит Лаврова направлен на укрепление арабо-российских отношений.